أمانة جدة تزيل قاعة أفراح مخالفة على أرض العين العزيزية

بتوجيه من الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة، أزالت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، بمشاركة لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات وشرطة البلدية والضبط الميداني والإداري والأدلة الجنائية وشركة النظافة، موقعًا مخالفًا بحي المرسلات عبارة عن قاعة مناسبات بمساحة إجمالية تقدر بأربعة آلاف متر مربع، حيث جرى بناء القاعة بطريقه غير نظامية على أرض العين العزيزية.

واستوفت أمانة محافظة جدة، ممثلة في بلدية الجنوب الفرعية، جميع الإجراءات النظامية حيال المخالفة، وسيتم تسليم الموقع بعد اكتمال أعمال الإزالة لإدارة العين العزيزية.

وتكرر الأمانة التنبيه على جميع المواطنين عدم شراء الأراضي غير المملوكة بصكوك شرعية أو البناء عليها حفاظًا على حقوقهم وعلى الممتلكات العامة، وتجنبًا للمساءلة القانونية، مؤكدةً في الوقت ذاته مواصلة جهودها في منع وإزالة أي مخالفات قديمة أو حديثة، فيما ستشمل الجهود منع التعديات بأنواعها كافة في جميع أنحاء المحافظة.