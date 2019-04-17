«المكافحة» تفتح باب القبول للرجال والنساء على عدد من الرتب

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اليوم الأربعاء، فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتب «وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي»، وذلك للرجال والنساء بمختلف مناطق المملكة.

وقالت الإدارة عبر موقعها الإلكتروني، إنَّه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة «أبشر- توظيف» على الرابط https://jobs.moi.gov.sa/ بدءًا من الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد المقبل، حتى العاشرة من صباح الخميس 20 / 8 / 1440 هـ.

وبالنسبة للرتب المطلوبة للرجال، «وكيل رقيب» والمؤهل المطلوب شهادة البكالوريوس، والتخصصات المطلوبة «مالية، محاسبة، شريعة، قانون، لغات، نظم معلومات، شبكات، برمجة، تصنيع غذائي»، ورتبة «عريف» شهادة دبلوم معتمدة لمدة سنتين دراسية أو أكثر ما بعد الثانوية العامة في تخصصات «محاسبة، مالية، برمجة، شبكات، تصميم جرافيك، تمريض، تحليل البيانات، تصنيع غذائي، علوم أغذية»، ورتبة «جندي أول» والمؤهل المطلوب هو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها + دورة تخصصية لمدة سنة دراسية أو أكثر بعد الثانوية في تخصصات «لغة إنجليزية، برمجة، شبكات، قوى كهربائية، تبريد وتكييف، تصميم جرافيك، كهرباء سيارات، ميكانيكا سيارات، إلكترونيات، تحليل البيانات، فني توثيق (تصوير)».

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أمّا الوظيفة المتاحة للنساء في رتبة «جندي»، والمؤهل المطلوب شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، علمًا بأنّها متاحة أمام تقديم الرجال عليها أيضًا.

وتتمثّل شروط الالتحاق في أن يكون المتقدم/ المتقدمة سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، وأن يكون المتقدم/ المتقدمة حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحدّ شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولم يسبق له التعيين على وظيفة مدنية أو وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، ولا يكون مطرودًا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية، وأن تكون الهوية الوطنية سارية المفعول أثناء التقديم، وألا يقل عمر المتقدم عن 17عامًا، ولا يزيد عن 30 عامًا وبالنسبة للنساء يتوجب ألا يقل عمر المتقدمة عن 21عامًا، ولا يزيد عن 35عامًا، وذلك حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب.

كما يجب أن يجتاز المتقدم/ المتقدمة الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة وكافة مراحل القبول بنجاح، وألا يقل طول المتقدم عن 168 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، وبالنسبة للعنصر النسائي ألا يقل طول المتقدمة عن 160 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، وألا يكون متزوجًا من غير سعودية ولا تكون المتقدمة متزوجة من غير سعودي، وأن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهل المطلوب للرتبة التي تقدم عليها وبحسب الشروط وستمنح له الرتبة بعد اجتياز الدورة التأهيلية، كما هو موضَّح لكل وظيفة وبالنسبة للعنصر النسائي لا يقل المؤهل العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.