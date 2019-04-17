«خبرة الأعوام السابقة» تدفع وزارة الصحة لتوجيه جديد بشأن إجازة العيد

علمت «عاجل»، من مصادرها، اليوم الأربعاء، أن وزارة الصحة وجهت كل مديرياتها بالمناطق والمحافظات بأن تقتصر التكليفات خلال إجازة عيد الفطر هذا العام على العاملين في الأقسام الطبية والمرافق الصحية، التي تتطلب حاجة العمل وجودهم خلال الإجازة.

وبحسب المصادر «يكون التكليف في أضيق الحدود وللضرورة القصوى...»، فيما اشترطت لتكليف مديري الشؤون الصحية في حالة اقتضت مصلحة العمل تكليفهم بالمناوبة خلال إجازة العيد الحصول على موافقة الوزير مسبقًا.

وبينت المصادر أن التوجيه جاء نظرًا لما تم رصده من ملاحظات خلال الأعوام السابقة من عدم التقيد بالصلاحيات الإدارية عند التكليف بالمناوبة لمنسوبي مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات من قبل العاملين بالمرافق الصحية، ما وضع الوزارة في حرج أمام الجهات الرقابية.