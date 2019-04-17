

واشنطن 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 إبريل 2019 م واس

قالت هيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية اليوم إن عواصف رعدية وأعاصير تنتظر عدة مناطق في وسط وجنوب وشمال الولايات المتحدة بداية من اليوم وحتى السبت المقبل.

وتقعت الهيئة أن يتأثر بهذه الموجة الجديدة من سوء الأحوال الجوية حوالي 118 مليون شخص، كما يتوقع حدوث أعاصير خلال الموجة الجديدة لكن أقل عددًا من تلك التي حدثت خلال الموجة السابقة.

وذكرت هيئة الأرصاد الوطنية أن عواصف اليوم يتوقع أن تضرب مناطق من جنوب شرق أوكلاهوما إلى أقصى غرب أركنسو وشمال تكساس ووسطها ، وأن أكثر المدن المعرضة للخطر هي دالاس وأوستن وأوكلاهوما سيتي.

// انتهى //

19:37ت م

0261





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / هيئة الأرصاد الوطنية : عواصف رعدية وأعاصير تهدد 118 مليون شخص في الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.