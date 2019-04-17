السعودية اليوم / تكريم 47 من رواد النشاط المتميزين والمشاركين في الأنشطة بتعليم شرق الدمام



الدمام 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 أبريل 2019 م واس

نظمت وحدة نشاط الطلاب بمكتب التعليم بشرق الدمام اليوم، حفل تكريم رواد النشاط المتميزين في البرامج الطلابية والمشاركين في اللجان للعام الدراسي 1439/1440هـ ، بحضور مدير مكتب التعليم بشرق الدمام محمد بن امبارك الزهراني، ورئيس وحدة نشاط الطلاب أنور بن عتيق أبو فلاسه ومشرف النشاط الطلابي أحمد بن عبدالله القادري، وذلك بمتوسطة الأمير سعود بن جلوي بالدمام.

وتضمن الحفل تكريم 47 رائد نشاط مميز في مدارس قطاع شرق الدمام بمراحلها الثلاث : الابتدائية والمتوسطة والثانوية ، ويأتي هذا التكريم لمشاركاتهم المميزة والنوعية ومبادراتهم التي قدموها خلال عام دراسي كامل في مختلف مجالات الأنشطة الطلابية إضافةً إلى المشاركات الوزارية وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى القطاع وتعليم المنطقة الشرقية ومن ضمنها التأهل لمنافسات على مستوى المملكة.

وهنأ الزهراني رواد النشاط على تميزهم وجهودهم المبذولة خلال العام الدراسي وتحدث عن دور وأهمية الأنشطة اللاصفية في بناء شخصية متكاملة للطالب في مختلف الجوانب الجسمية والذهنية والنفسية من خلال ممارسة الأدوار العديدة التي يشارك فيها الطلاب، مما يؤدي إلى التنافس فيما بينهم وتحفيزهم على الإبداع كلٌّ في مجاله وفق رغبته وميوله ليقدم أفضل مالديه أثناء حصص النشاط في مدارسنا .

وأضاف أن مكتب تعليم شرق الدمام أعطى جل اهتمامه في تفعيل حصص النشاط ، وحرص على تدريب رواد النشاط في القطاع منذ انطلاق ساعة النشاط في مدارس المنطقة الشرقية وقدم العديد من الدورات لتأهيل المعلمين ومشرفي الأنشطة على تنفيذ ساعة نشاط مميزة وموجهة لأبنائنا الطلاب لتحاكي الخطط الطموحة لرؤية المملكة 2030 من خلال الأنشطة اللاصفية في مختلف مجالاتها، العلمية والفنية والثقافية والرياضية والكشفية والمجتمعية والتطوعية والفكرية وغيرها التي تهدف لبناء شخصية الطالب المتوازنة والصالحة لخدمة الدين والمليك والوطن .

وفي نهاية الحفل قدم رواد النشاط هدية شكر وعرفان لرئيس وحدة نشاط الطلاب أنور أبوفلاسه على جهوده المبذولة وتفانيه في خدمة النشاط الطلابي ورواده ، كما كرم الزهراني رواد النشاط المميزين لهذا العام حيث كان لكل رائد نشاط إسهامه في جانب معين وتميزه الذي أبداه من خلال إعداد وتنفيذ الأنشطة والفعاليات داخل وخارج المدرسة وتحقيق مستويات متقدمة في المشاركات الوزارية ، وبتلك المناسبة أيضًا قدم أبو فلاسه باسمه واسم جميع رواد النشاط بالقطاع درعاً تذكارية للزهراني مدير المكتب على دعمه المستمر وتوجيهاته البناءة في الرقي بمستوى أداء وحدة نشاط الطلاب في المكتب ولجهوده المباركة في دفع عجلة حصة النشاط في مدارس شرق الدمام ، متمنين له دوام التوفيق والإبداع .

// انتهى //

19:27ت م

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