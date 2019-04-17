اقتصادي / غرفة ينبع تقيم حفلها السنوي



ينبع 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 ابريل 2019 م واس

أقامت أمس غرفة ينبع الحفل السنوي الثاني لرجال الأعمال تحت رعاية محافظ محافظة ينبع سعد السحيمي، وسط حضور من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص من داخل ينبع ومن خارجها، حيث أقيم الحفل بقاعة الأميرات بمدينة ينبع ، وكان في استقبال الحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة مراد العروي، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة والأمانة العامة.

وأكد محافظ ينبع على اهتمام صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه بخدمة رجال الأعمال في المنطقة عمومًا ومحافظة ينبع تحديدًا، وكشف عن قرب افتتاح مكتب للتنمية الاقتصادية في المحافظة مع جميع الإدارات الحكومية الذي سيكون بوابة لخدمتكم.

من جهته تحدث رئيس غرفة ينبع مراد العروي عن اعتزاز الغرفة بهذا التجمع السنوي الذي تنظمه الغرفة للسنة الثانية على التوالي سعيًا منها إلى تكريسه كتقليدٍ سنوي ونافذةٍ حضارية للتواصل مشيدًا بحرص الجميع على الحضور والمشاركة في الحفل ، وفي إشارة منه إلى جهود الغرفة في خدمة قطاع الأعمال خلال العام 2018م.

من جهة أخرى أشاد رئيس مجلس إدارة الغرف

واستعرض فيلم تسجيلي في إيجاز إنجازات الغرفة واحتفالها التاريخي طوال 40 عامًا يمثل عمرها منذ تأسيسها ، وآخر عن نشاط الغرفة خلال العام 2018م ، إضافة إلى إطلاق مبادرة جائزة ينبع للتميز في القطاع الخاص.

// انتهى //

19:21ت م

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ينبع 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 ابريل 2019 م واسأقامت أمس غرفة ينبع الحفل السنوي الثاني لرجال الأعمال تحت رعاية محافظ محافظة ينبع سعد السحيمي، وسط حضور من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص من داخل ينبع ومن خارجها، حيث أقيم الحفل بقاعة الأميرات بمدينة ينبع ، وكان في استقبال الحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة مراد العروي، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة والأمانة العامة.وأكد محافظ ينبع على اهتمام صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه بخدمة رجال الأعمال في المنطقة عمومًا ومحافظة ينبع تحديدًا، وكشف عن قرب افتتاح مكتب للتنمية الاقتصادية في المحافظة مع جميع الإدارات الحكومية الذي سيكون بوابة لخدمتكم.من جهته تحدث رئيس غرفة ينبع مراد العروي عن اعتزاز الغرفة بهذا التجمع السنوي الذي تنظمه الغرفة للسنة الثانية على التوالي سعيًا منها إلى تكريسه كتقليدٍ سنوي ونافذةٍ حضارية للتواصل مشيدًا بحرص الجميع على الحضور والمشاركة في الحفل ، وفي إشارة منه إلى جهود الغرفة في خدمة قطاع الأعمال خلال العام 2018م.من جهة أخرى أشاد رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي بإسهامات غرفة ينبع في خدمة الاقتصاد المحلي بالمحافظة وأنشطتها المتنوعة، التي لها انعكاساتها الإيجابية على التنمية الوطنية.واستعرض فيلم تسجيلي في إيجاز إنجازات الغرفة واحتفالها التاريخي طوال 40 عامًا يمثل عمرها منذ تأسيسها ، وآخر عن نشاط الغرفة خلال العام 2018م ، إضافة إلى إطلاق مبادرة جائزة ينبع للتميز في القطاع الخاص.// انتهى //19:21ت م0256

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