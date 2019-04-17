السعودية اليوم / الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان تعقد دورتها الخامسة عشرة حول "دور حقوق الإنسان في تعزيز الحوكمة الرشيدة"



جدة 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 أبريل 2019 م واس

تعقد الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي ، دورتها الخامسة عشرة في مقرها بجدة ، خلال الفترة من 21 إلى 25 أبريل 2019، بحضور ممثلين عن الدول الأعضاء والدول التي لها صفة المراقب في المنظمة ، بما في ذلك مؤسساتها الوطنية المعنية بحقوق الإنسان ، وخبراء من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة ، إلى جانب كبار موظفي الأمانة العامة للمنظمة ووسائل الإعلام.

ويشمل جدول أعمال هذه الدورة قضايا تهم الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأعضاء للمنظمة ، وما تتعرض له حقوق الإنسان في فلسطين وجامو وكشمير من انتهاكات ، وستَعقد الهيئةُ الاجتماعات العادية لفرق عملها الأربعة المعنية بفلسطين ، وحقوق المرأة والطفل ، والإسلاموفوبيا ، والأقليات المسلمة ، والحق في التنمية ، حيث ستُتَّخذ قرارات بشأن وضع خطة عملٍ مستقبلية.

وستعقد الهيئة في 23 أبريل 2019 ، مناقشة مواضيعية حول "دور حقوق الإنسان في تعزيز الحوكمة الرشيدة"، وسيشرف على افتتاح فعاليات هذا النقاش معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، الدكتور يوسف العثيمين ، ورئيس الهيئة الدكتور أكمل سيدوف ، بحضور خبراء من المنظمات الدولية ذات الصلة، ومنها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ، إلى جانب ممثلين عن الدول الأعضاء والدول المراقبة غير الأعضاء في المنظمة ، ومؤسساتها الوطنية المعنية بحقوق الانسان.

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19:21ت م

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