السعودية اليوم / محافظ خليص يستقبل فريقًا من دارة الملك عبدالعزيز



مكة المكرمة في 12 شعبان 1440 ه الموافق 17 أبريل 2019 م واس

استقبل محافظ خليص الدكتور فيصل بن غازي الحازمي اليوم بحضور رئيس اللجنة الثقافية عبدالرحيم نافع الصبحي فريقًا من دارة الملك عبدالعزيز الذي يزور المحافظة للاستماع إلى عدد من أهالي خليص الذين تحدثوا عن تاريخها ضمن برنامج اللجنة الثقافية في المحافظة الذي تنفذه بعنوان برنامجها “تحويل التاريخ المحكي إلى تاريخ مكتوب”

ورحب المحافظ بالفريق مقدرًا حرصه واهتمامه بتاريخ المحافظة العريق.

ويلتقي فريق دارة الملك عبد العزيز بأكثر من ٣٠ شخصية روائية تتحدث عن الأحداث وعن تاريخ خليص والأمراء الذين تعاقبوا على هذه المنطقة ، وأشهر القضاة والعلماء ، والمعالم التاريخية في المحافظة إلى جانب مسيرة التعليم وبداياته وأسماء بعض المعلمين والمدرسين القدامى إضافة إلى الحديث عن طريق الحج والعمرة ومدة السفر آنذاك.

كما يستمعون إلى مقابلات للملك عبد العزيز مع شخصيات من المحافظة إضافة إلى التذكر ببعض المغازي والمعارك التي تمت على أرض المحافظة ، وكيف كانت الحياة الاقتصادية قديماً ، وتفاصيل عن تجارتهم وزراعتهم وطرق الري علاوة على الحديث عن أهالي وسكان المحافظة وعن العادات والتقاليد، وطرق البناء والتشييد قديما ، ودور المرأة في المجتمع، وكذلك أبرز النساء المعروفات في تاريخ المحافظة ، وقصص الحكايات والروايات المتداولة التي ذكرها رجال العرف والتاريخ من أبناء محافظة خليص.

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18:48ت م

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