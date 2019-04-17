

بريدة 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 إبريل 2019 م واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , أقيمت اليوم , ندوة تحت عنوان "دور مجلس الشورى وآلية عمله" , بقاعة مجلس المنطقة بديوان الإمارة بمدينة بريدة برئاسة وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان وحضور وفد من أعضاء مجلس الشورى برئاسة سعد بن صالح السبتي.

وأكد وكيل إمارة منطقة القصيم في مستهل الندوة بمستوى التعاون بين مجلس الشورى ومجلس المنطقة بتوجيهات مباركة من قبل سمو أمير منطقة القصيم وسمو نائب أمير منطقة القصيم ، والتي تأتي ضمن التعاون التكاملي والإسهام في الرقي بمستوى الخدمات الحكومية للمواطنين في المنطقة , مشيداً بالدور الذي يقدمه المجلس لخدمة أبناء الوطن والمقدمة بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم.

بعد ذلك تناول عضو مجلس الشورى عضو الوفد الدكتور سعود بن ليلي الرويلي خلال الندوة دور مجلس الشورى وما ينجهزه من أعمال , بالإضافة إلى ألية العمل في لجان المجلس المتخصصة والجهود التي يبذلها المجلس في سن الأنظمة وتحديث ما هو قائم منها إستناداً للمادة "23" , مؤكداً على أن المجلس يدرس بشكل مستمر التقارير السنوية للأجهزة الحكومية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وما يستجد منها , لافتاً إلى أن عرائض المواطنين هي النافذة الأبرز في إيصال صوتهم لمجلس الشورى وذلك عبر البوابة الألكترونية للمجلس بما يحقق المصالح العامة.

وفي نهاية الندوة أجاب أعضاء مجلس الشورى على عدد من أسئلة الحضور واستفساراتهم.

حضر الندوة أمين عام مجلس المنطقة عسم الرمضي ووكلاء امارة المنطقة ، والمديرون العامون بالإمارة، و أعضاء مجلس المنطقة الحكوميين والأهالي، وأعضاء المجلس البلدي بأمانة المنطقة، ومحافظو المحافظات وأعضاء المجالس المحلية، والقيادات النسائية ومجلس شباب وفتيات المنطقة .

// انتهى //

18:23ت م

0241





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وكيل إمارة القصيم وبحضور وفد من أعضاء مجلس الشورى يترأس ندوة " دور مجلس الشورى وآلية عمله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.