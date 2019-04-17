السعودية اليوم / المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأم القرى يحتفي بـ 73 خريجة



مكة المكرمة في 12 شعبان 1440 ه الموافق 17 أبريل 2019 م واس

احتفى المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجامعة أم القرى بتخريج الدفعة الثانية من دبلوم الحسبة والدفعة الثالثة من دبلوم المدرب المعتمد في البرامج الشرعية البالغ عددهم 73 خريجة بحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة الخولي ووكيلة المعهد الدكتورة إيمان مغربي، ووكيلة قسم الحسبة بالمعهد الدكتورة سناء بنت عبدالرحيم حلواني، ووكيلة قسم الدورات التدريبية بالمعهد الدكتورة أماني وذلك بمقر عمادة الدراسات الجامعية للطالبات بحي الزاهر.

واشتمل الحفل على تقديم عرض تعريفي عن أعمال المعهد وأقسامه وبرامجه ودبلوماته التخصصية في العلوم الشرعية كـ "الدبلوم العالي في الأمن الفكري"، وبرنامج "الماجستير والدكتوراه في قسم الحسبة"، و"الدبلوم العالي لإصلاح ذات البين" إلى جانب وجود شراكات مجتمعية فاعلة مع عدد من القطاعات المدنية والعسكرية، لتقديم البرامج والدورات التدريبية في المجالات الشرعية.

كما تضمن الحفل مسيرة الخريجات وإعلان الفائزات في مبادرة "شفيعنــا"، التي عقدها المعهد في حفظ القرآن الكريم مخصصة لموظفات الجامعة.

وبينت وكيلة المعهد الدكتورة إيمان مغربي أن المبادرة انطلقت في ثلاثة مسارات، وتم رصد 3 جوائز مالية لكل مسار، ويتضمن المسار الأول حفظ الزهراوين (البقرة وآل عمران)، والمسار الثاني: حفظ ثلاثة أجزاء، والمسار الثالث حفظ جزء واحد، مثمنة دعم وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات لإنجاح المبادرة، ومقدمة شكرها لوكيلة قسم القراءات الدكتورة صفية القرني وما قدمه القسم من تعاون في التحكيم والترشيح بين المتسابقات مشيدة في ذات الوقت بجهود المعهد فيما يقدمه من توعية دينية وتدريب شرعي، وبدوره الفاعل في التأصيل العلمي والتدريب الشرعي للدراسات.

// انتهى //

18:23ت م

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