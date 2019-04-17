السعودية اليوم/ اعتماد دولي لمركز الإرشاد بجامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام



الدمام 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 أبريل 2019 م واس

احتفت جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل، اليوم، بتكريم أقسام الجامعة ومنسوبي مركز الارشاد الجامعي الذين ساهموا في الحصول على الاعتماد الدولي (IACS )، بحضور وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبدالله القاضي، ووكيل الجامعة للشؤون الاكاديمية الدكتور غازي العتيبي وعميد كلية التربية الدكتور عادل أبو دلّي وعميد عمادة شؤون الطلاب الدكتور علي الدوسري، وعدد من العمداء ومنسوبي المركز، وذلك بقاعة المؤتمرات برحاب الجامعة بالدمام.

واستعرض مدير المركز الدكتور عبدالعزيز بن صالح المطوع مسيرة الإنجازات التي حققها المركز منذ تأسيسه في عام 2008 م، من خلال العديد من المحاور الهامة والمنعطفات في سنواته الماضية الى أن حقق للعام الثاني على التوالي الاعتماد الدولي (IACS )، مؤكداً على أهمية استمرار مزيدا من الإنجازات، مؤكدا سعي المركز لتقديم خدمات صحة نفسية رفيعة المستوى تدعم اهتمامات الطلاب الأكاديمية والنمائية والنفسية والشخصية والاجتماعية من خلال تقديم المركز لخدمات الإرشاد الفردي، والجمعي، والأكاديمي، والمهني، وخدمات الطوارئ والتدخل وقت الأزمات، وبرامج التوعية، والتقييم النفسي، والاستشارات النفسية.

وأشار الدكتور المطوع، الى ان فريق العمل على اطلاع مستمر بأحدث طرق ممارسة الإرشاد ونتائج البحوث في المجال الإرشادي، ويقدمون أعمالاً بحثية تسهم في تحسين البيئة الجامعية من خلال رؤية يتم خلالها تقديم خدمة شاملة رفيعة المستوى للمجتمع الجامعي لتطوير القدرات وتنمية مهارات تعلم دائمة بكفاءة عالية الجودة تحقق التميز محلياً وإقليمياً وعالمياً.

ويهدف المركز الى تقديم خدمة شاملة رفيعة المستوى لجميع طلبة الجامعة وكلياتها والعاملين بها، والمجتمع المحيط من أجل أن تطوير قدراتهم وتنمية مهارات تعلم دائمة وتأدية الدور الوقائي في مساعدة الطلاب على تحديد وتعلم المهارات التي ستساعدهم على تحقيق أهدافهم التعليمية والحياتية بصورة فعالة ودعم وتحسين النمو والتطور الصحي للطلاب من خلال تقديم الاستشارات لهم وتوعية المجتمع الجامعي وتوفير بيئة آمنة للطلاب.

من جانبه أفاد وكيل الجامعة للشؤون الاكاديمية الدكتور غازي بن عبدالرحمن العتيبي، أن هذا الإنجاز يضاف الى سلسلة إنجازات واعتمادات حصلت عليها الجامعة .

// انتهى//.

18:21ت م

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