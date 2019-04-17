السعودية اليوم / رؤساء مجالس الإدارة في الصحف السعودية والمديرون العامون ورؤساء التحرير يزورون "واس"



الرياض 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 إبريل 2019 م واس

قام رؤساء مجالس إدارات الصحف

وقد رحب بهم معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين، وصحبهم في جولة داخل مبنى "واس"، شملت إدارات التحرير، والإعلام الإلكتروني، والتصوير والإنتاج التلفزيوني، والمركز الإعلامي، اطلعوا خلالها على آلية العمل.

وقدم مسؤولو "واس" شرحاً لآلية بث الخبر ومراحله حتى وصوله إلى المتلقي، والنشر عبر البوابة الإلكترونية www.spa.gov.sa ، ووسائل الإعلام والتواصل الرقمي باختلاف منصاتها، وصولًا إلى البث والتوزيع بعدد من اللغات المتمثلة في (الإنجليزية، الفرنسية، الصينية، الروسية، والفارسية).

وأثنى رؤساء مجالس إدارات الصحف السعودية، والمديرون العامون، ورؤساء تحرير الصحف السعودية، على ما شاهدوه من تقدم تقني ومهني في آلية التعامل مع حجم الضخ الإخباري الذي تستقبله "واس" يوميًّا من مختلف المصادر والتخصصات وإعداد المواد الإخبارية المتنوعة، وما تقدمه من خدمات إخبارية وبثها إلى وسائل الإعلام المختلفة.

// انتهى //

18:18ت م

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الرياض 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 إبريل 2019 م واسقام رؤساء مجالس إدارات الصحف السعودية ، والمديرون العامون، ورؤساء تحرير الصحف السعودية، اليوم، بزيارة لمقر وكالة الأنباء السعودية "واس" بمدينة الرياض.وقد رحب بهم معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين، وصحبهم في جولة داخل مبنى "واس"، شملت إدارات التحرير، والإعلام الإلكتروني، والتصوير والإنتاج التلفزيوني، والمركز الإعلامي، اطلعوا خلالها على آلية العمل.وقدم مسؤولو "واس" شرحاً لآلية بث الخبر ومراحله حتى وصوله إلى المتلقي، والنشر عبر البوابة الإلكترونية www.spa.gov.sa ، ووسائل الإعلام والتواصل الرقمي باختلاف منصاتها، وصولًا إلى البث والتوزيع بعدد من اللغات المتمثلة في (الإنجليزية، الفرنسية، الصينية، الروسية، والفارسية).وأثنى رؤساء مجالس إدارات الصحف السعودية، والمديرون العامون، ورؤساء تحرير الصحف السعودية، على ما شاهدوه من تقدم تقني ومهني في آلية التعامل مع حجم الضخ الإخباري الذي تستقبله "واس" يوميًّا من مختلف المصادر والتخصصات وإعداد المواد الإخبارية المتنوعة، وما تقدمه من خدمات إخبارية وبثها إلى وسائل الإعلام المختلفة.// انتهى //18:18ت م0224

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