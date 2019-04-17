السعودية اليوم / الأمير مقرن بن عبدالعزيز يؤدي صلاة الميت على والدة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز



الرياض 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 إبريل 2019 م واس

أدى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على والدة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز آل سعود - رحمها الله - وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وعدد من أصحاب السمو الأمراء.

كما أدى الصلاة سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وابن الفقيدة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وجمعاً من المواطنين.

// انتهى //

18:14ت م

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