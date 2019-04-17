انت الان تتابع تفاصيل خبر واشنطن: "صفقة القرن" بعد شهر رمضان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 17 أبريل 2019 06:48 مساءً - قال جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن "صفقة القرن" التي يسعى من خلالها إلى "إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي" سيعلن عنها بعد ​شهر رمضان المقبل (يصادف فلكياً 6 مايو 2019).

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر وصفته بالمطلع أن كوشنر أفصح عن موعد إطلاق "صفقة القرن"، قائلاً: إنها "تتطلب تنازلات من الجانبين"، دون تحديد شكل هذه التنازلات.

وأضاف المصدر: "كوشنر حثّ مجموعة من السفراء على التحلي بذهن منفتح تجاه مقترح ترامب للسلام في الشرق الأوسط"، في إشارة على ما يبدو إلى سفراء دول عربية تدعم تنفيذ الخطة التي ستقضي على القضية الفلسطينية.

ويُذكر أن "صفقة القرن" هي خطة أعدّتها إدارة الرئيس الأمريكي بهدف تسوية الصراع، ويتردد أنها تتضمن إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة "إسرائيل"، كما أنها تلقى دعماً من السعودية والإمارات ومصر ودول عربية أخرى.