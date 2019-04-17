انت الان تتابع تفاصيل خبر السعودية لجين الهذلول ضمن 100 شخصية مؤثرة عالمياً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 17 أبريل 2019 06:48 مساءً - اختارت مجلة "تايم" الأمريكية في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، الناشطة المعتقلة في السجون السعودية لجين الهذلول ضمن قائمة الـ100 شخصية الأكثر تأثيراً في العالم.

وأكدت المجلة أن السلطات السعودية سجنت الهذلول إلى جانب ناشطات أخريات، مراراً وتكراراً لإسكاتهن، "وهو ما يكشف عدم تسامح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع المجتمع المدني".

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وصنفت المجلة -إلى جانب الهذلول- ضمن الشخصيات الأكثر تأثيراً في العالم، لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، والممثل الأمريكي من أصول مصرية، رامي مالك.

يشار إلى أن الهذلول معتقلة منذ 4 يونيو 2017؛ بزعم نشاطها السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان، خصوصاً في مجال المرأة، بحسب ما ذكرته منظمة العفو الدولية آنذاك.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، كشفت مؤخراً أن سعود القحطاني، المستشار السابق لولي العهد السعودي سلمان، أشرف على التحقيق مع ناشطة معتقلة، وهدّدها بـ"الاغتصاب والقتل والإلقاء بالصرف الصحي".