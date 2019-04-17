السعودية | انطلاق فعاليات تمرين كاسح 2 بين القوات البرية الملكية السعودية والباكستانية

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انطلقت اليوم في جمهورية باكستان الإسلاميه في مدينة ريسالبور في كلية المهندسين العسكريه فعاليات تمرين الكاسح 2 بمشاركة القوات البريه الملكيه السعوديه ونظيرتها في الجيش الباكستاني بحضور مدير إدارة المهندسين اللواء الركن محمد أجمل إقبال .

بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبه بتلاوه آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى مدير إدارة المهندسين الباكستانية اللواء الركن محمد أجمل إقبال كلمة رحب بالقوات البرية الملكية السعوديه المشاركة في تمرين الكاسح 2 بين إخوانهم وأصدقائهم.

وثمن العلاقة المتينة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية من سنوات طويلة وتوثقت أكثر بعد زيارة سمو ولي العهد السعودي في الفترة الأخيرة ، كما أنه يتطلع للمزيد من التمارين المختلطة بين الدولتين في الفترة القادمة ، وعن تقديمهم لكل ما قد يسهل تنفيذ المزيد، ونتطلع إلى نجاحه.

ثم ألقى قائد كتيبة المهندسين مجموعة اللواء السابع العقيد الركن سعيد بن عايض القحطاني كلمة في البداية نتقدم بالشكر والعرفان للجانب الباكستاني الصديق على الضيافة والحفاوة التي نلقاها أثناء تواجدنا في جمهورية باكستان الإسلامية.

وأوضح أن تمرين الكاسح 2 هو مكمل لتمرين الكاسح 1 الذي عقد في المنطقة الشمالية الغربية (تبوك) يهدف إلى تحسين القدرات القتالية وتبادل الخبرات العسكرية بين الجانبين لوحدات المهندسين ، ويسعى الجميع لإنجاح التمرين واستغلال كل الفرص لتحقيق تطلعات القيادتين العسكرية.