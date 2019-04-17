شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يبحث سبل التعاون مع ورئيس الوزراء العراقي والان نبدء بالتفاصيل

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر اليمامة في الرياض اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع دولة رئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي.

وأكد خادم الحرمين الشريفين خلال المباحثات حرصه على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات.

من جانبه، أعرب دولة رئيس الوزراء العراقي عن سعادته بزيارة المملكة، مؤكداً اهتمام بلاده بتطوير مجالات التعاون الثنائي بين المملكة والعراق.

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كما تم خلال المباحثات استعراض العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه الشراكة الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

حضر جلسة المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، و وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، و وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، و وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، و وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، و وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، و وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ووزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، و رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد بن عقيل الخطيب، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز بن خالد الشمري.

كما حضرها من الجانب العراقي، وزير النفط اثامر الغضبان، ووزير المالية الدكتور فؤاد محمد حسين، ووزير الخارجية محمد علي الحكيم، و وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، و وزير التجارة الدكتور محمد هاشم عبدالمجيد، ومعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي عبدالوهاب السهيل، ومعالي وزير الزراعة الدكتور صالح حسين الحسني، ومعالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد رياض العبيدي، ومعالي وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبدالله الجبوري، و وزير الكهرباء الدكتور لؤي حميد الخطيب، و وزير النقل المهندس عبدالله لعيبي المالكي، ومدير مكتب دولة رئيس مجلس الوزراء محمد الهاشم، ورئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي، والأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور مهدي محسن العلاق، ومستشار دولة رئيس الوزراء حميد الغزي، ورئيس هيئة الاستثمار الوطني سامي رؤوف الأعرجي، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة قحطان الجنابي.