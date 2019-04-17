شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف يزورون "واس" والان نبدء بالتفاصيل

زار رؤساء مجالس إدارات الصحف ، والمديرون العامون، ورؤساء تحرير الصحف ، اليوم، لمقر وكالة الأنباء "واس" بمدينة الرياض.

ورحب بهم رئيس الوكالة عبدالله بن فهد الحسين، وصحبهم في جولة داخل مبنى "واس"، شملت إدارات التحرير، والإعلام الإلكتروني، والتصوير والإنتاج التلفزيوني، والمركز الإعلامي، اطلعوا خلالها على آلية العمل.

وقدم مسؤولو "واس" شرحاً لآلية بث الخبر ومراحله حتى وصوله إلى المتلقي، والنشر عبر البوابة الإلكترونية www.spa.gov.sa ، ووسائل الإعلام والتواصل الرقمي باختلاف منصاتها، وصولًا إلى البث والتوزيع بعدد من اللغات المتمثلة في (الإنجليزية، الفرنسية، الصينية، الروسية، والفارسية).

وأثنى رؤساء مجالس إدارات الصحف ، والمديرون العامون، ورؤساء تحرير الصحف ، على ما شاهدوه من تقدم تقني ومهني في آلية التعامل مع حجم الضخ الإخباري الذي تستقبله "واس" يوميًّا من مختلف المصادر والتخصصات وإعداد المواد الإخبارية المتنوعة، وما تقدمه من خدمات إخبارية وبثها إلى وسائل الإعلام المختلفة.