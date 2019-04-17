شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة قاعة أفراح مخالفة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

وجه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، بإزالة قاعة مناسبات على مساحة 4 آلاف متر مربع، بناها مستثمر بطريقه غير نظامية على أرض العين العزيزية بجدة .

من جانبها استوفت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية الجنوب الفرعية جميع الإجراءات النظامية حيال المخالفة ، وقامت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة المحافظة بمشاركة لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات وشرطة البلدية والضبط الميداني والإداري والأدلة الجنائية وشركة النظافة بإزالة القاعة ، وسيتم تسليم الموقع بعد اكتمال أعمال الإزالة لإدارة العين العزيزية .

ونبهت الأمانة على جميع المواطنين بعدم شراء الأراضي الغير مملوكة بصكوك شرعية أو البناء عليها حفاظا على حقوقهم وعلى الممتلكات العامة وتجنبا للمساءلة القانونية .