شكرا لقرائتكم خبر عن 6 براءات اختراع جديدة لجامعة البترول والان نبدء بالتفاصيل

استعرض مجلس مراجعة الاستثمار، التابع لشركة وادي الظهران للتقنية القابضة، 6 براءات اختراع جديدة، تملكها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بهدف تقييم إمكانيات الاستثمار في تجيرها والجدوى الاقتصادية من تحويل هذه البراءات إلى منتجات تقنية ذات قيمة سوقية.

وبحث الاجتماع الذي عُقد برئاسة عميد كلية الأعمال بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور هشام مرداد، تعزز فرص الاستثمار في مجال التقنيات، متناولين السبل الأفضل لتسويقها إلى القطاع الصناعي ورياديي الأعمال، وصولاً إلى تحويلها إلى منتجات تجارية.

وشهد الاجتماع، عرضاً موجزاً عن نتائج التقييم التي وافقت عليها اللجنة في اجتماعها الأول، الذي نتج عنه الوصول إلى مفاهمات مع ثلاث جهات صناعية للاستثمار المشترك مع شركة وادي الظهران، بهدف تمكين الجهات الصناعية من تطوير التقنيات تجارياً.