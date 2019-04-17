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تخصصي الدمام يدشّن إدارة قوائم الانتظار في الصيدليات
متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - الدمام
دشّن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام أحد مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، نظام إدارة صفوف انتظار المرضى في الصيدليات الخارجية للمستشفى، حيث تم تشغيل أربعة أجهزة في أربعة مواقع للصيدليات الخارجية.
ويقوم المريض عند قدومه للصيدلية بسحب رقم التذكرة الخاص به والانتظار في صالة الاستراحة المخصصة لحين استدعاء رقمه في شاشة العرض، يتوجه بعدها للشباك المطلوب لاستلام أدويته بعد مراجعة الصيدلي الوصفة وتجهيزها لإبلاغ المريض بالتعليمات وكيفية استخدام الدواء.
من جهته أكد المدير التنفيذي لتقنية المعلومات “م. ظافر المبارك“: “نسعى من هذا النظام الذي نستهدف فيه مرضى العيادات الخارجية، لتسهيل خدمة المريض ورفع كفاءة وفعالية الخدمة المقدمة له من خلال تقليل مدة انتظار المريض في الصيدليات لنسبة تصل إلى 30%.”
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