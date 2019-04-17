عادل عبد المهدي : المملكة بلد شقيق ومتطور والانفتاح عليه يحقق المصالح المشتركة

2019-04-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي أن المملكة دولة شقيقة للعراق وأن الانفتاح عليها يحقق المصالح المشتركة بين البلدين.

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وقال رئيس وزراء العراق: بلدنا غني بثرواته البشرية والطبيعية لكنها وضعت في غير محلها وبُددت بحروب نتيجة انحرافات وسياسات أضرّت العراق وشعبه، إلى جانب حرب داخلية وعمليات داعش الإرهابية.

وشدد على أهمية التعاون بن البلدين الشقيقين، وضرورة ان تستقر المنطقة :” وأن نعمل وفق المشتركات الكثيرة التي تجمعنا”.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عقد في قصر اليمامة في الرياض اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي.

وأكد خادم الحرمين الشريفين خلال المباحثات حرصه على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات.