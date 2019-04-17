“المواطن” توثق بالصور.. أمطار وزخات البرد شمال محايل والمدني يحذر

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“متابعات الخليج 365” توثق بالصور.. أمطار وزخات البرد شمال محايل والمدني يحذر
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل
هطلت اليوم أمطار متوسطة مصحوبة بزخات من البرد وصواعق رعدية على محافظة محايل عسير، شملت الأجزاء الشمالية ومنها قرية المصبح والعين وترقش.
إلى ذلك، حذرت مديرية الدفاع المدني في منطقة عسير، المواطنين والمقيمين من التعرض لأخطار الأمطار والسيول، خاصة هذه الأيام التي تشهد تراكم سحب متفرقة على بعض مناطق المملكة؛ ما ينذر بهطول أمطار غزيرة وحدوث سيول جارفة.
ولفتت إلى خطورة تجمع مياه الأمطار في البرك والمستنقعات والأودية على الأفراد والمركبات، وطالبت المديرية بأخذ الحيطة والحذر من مخاطر الأمطار، خاصة عند الرغبة في التمتع بمشاهدة الأجواء الممطرة والسيول وأثناء عبور الأودية.
وحث الدفاع المدني المواطنين والمقيمين على اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من المخاطر التي تنتج عن الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة، وتجنب الأسباب الرئيسية في الحوادث مثل حوادث الغرق، وانهيار المباني، وانزلاقات الصخور على الطرق والصواعق.
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