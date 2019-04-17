رسالة أمير القصيم لـ مواطن عفا عن قاتل ابنه

2019-04-17

متابعات الخليج 365 - واس

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس لجنة إصلاح ذات البين “عفو” بالمنطقة, في مكتبه بالإمارة اليوم , متابعات الخليج 365 عبدالرحمن بن محمد العبدي الذي استجاب لشفاعة سموه، وتنازل عن قصاص قاتل ابنه محمد ـ رحمه الله ـ.

وثمن سموه للعبدي هذه المبادرة , مؤكداً أن العفو عند المقدرة من أخلاق أهل الإٍسلام ومن عزائم الأمور، وأنه من أسباب محبة الخالق والخلق للعافي لأن الله يحب المحسنين, مشيراً إلى أن ما نراه اليوم من هذا التقارب بين المواطنين والمحتسبين في أرجاء الوطن جاء ثمرة تطبيق الشرع الحكيم، الذي يحكم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم , مقدماً سموه شكره لأولياء الدم على تنازلهم, سائلاً المولى عز وجل أن يديم على المملكة نعمة الأمن والآمان ،وأن يوفق الجميع لكل ما فيه خير وصلاح.

حضر الاستقبال المشرف العام على اللجنة بالمنطقة الشيخ إبراهيم الحسني ومساعده سالم العمري.