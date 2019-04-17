خادم الحرمين: السعودية تقف مع العراق ويجمعنا به الدين والأمن والمصالح المشتركة

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن رغبته في تعزيز العلاقات مع العراق، قائلا إن “السعودية تقف مع العراق ويجمعنا به الدين والأمن والمصالح المشتركة”. بحسب ما نشرت قناة العربية.

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وأضاف الملك سلمان، عقب لقاء مع رئيس وزراء العراق، أن “السعودية حريصة على دعم العراق وينبغي أن تتعزز علاقاتنا معه في كل المجالات”.

من جانبه، قال رئيس وزراء العراق، إن “السعودية بلد شقيق ومتطور والانفتاح عليها يحقق المصالح المشتركة”.

وأضاف: بلدنا غني بثرواته البشرية والطبيعية لكن الحروب أضرت به.