شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان ورئيس الوزراء العراقي يبحثان أوجه الشراكة الثنائية وسبل تطويرها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر اليمامة في الرياض اليوم (الأربعاء)، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي. وأكد خادم الحرمين الشريفين خلال المباحثات حرصه على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات. من جانبه، أعرب رئيس الوزراء العراقي عن سعادته بزيارة المملكة، مؤكداً اهتمام بلاده بتطوير مجالات التعاون الثنائي بين المملكة والعراق. كما تم خلال المباحثات استعراض العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه الشراكة الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات. حضر جلسة المباحثات، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، و وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، و وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، و وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ، و وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، و وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، و وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، و وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، و وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، و وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، و وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، و رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد بن عقيل الخطيب، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز بن خالد الشمري. كما حضرها من الجانب العراقي، وزير النفط ثامر الغضبان، و وزير المالية الدكتور فؤاد محمد حسين، و وزير الخارجية محمد علي الحكيم، و وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، و وزير التجارة الدكتور محمد هاشم عبدالمجيد، و وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي عبدالوهاب السهيل، و وزير الزراعة الدكتور صالح حسين الحسني، و وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد رياض العبيدي، و وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبدالله الجبوري، و وزير الكهرباء الدكتور لؤي حميد الخطيب، و وزير النقل المهندس عبدالله لعيبي المالكي، ومدير مكتب دولة رئيس مجلس الوزراء محمد الهاشم، ورئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي، والأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور مهدي محسن العلاق، ومستشار دولة رئيس الوزراء حميد الغزي، ورئيس هيئة الاستثمار الوطني سامي رؤوف الأعرجي، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة قحطان الجنابي.