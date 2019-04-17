شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» لـ«الخليج 365»: كتاب «جرعة وعي» سيدرج في طبعات كتب العام الدراسي الحالي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد مكي (الرياض)

حصلت "الخليج 365" على نسخة من كتاب «جرعة وعي» الذي سيدمج في مادة العلوم وكتاب التربية الأسرية في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والتي أعلن عنه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

حيث يشتمل الكتاب على 114 فقرة توعوية في 11 قسم موزعة ما بين قسم جرعة وعي، وقسم فيتامينات ومعادن، وقسم النشاط البدني، وقسم الرضاعة والحمل، وقسم الصحة في رمضان، وقسم ضغط الدم، وقسم السكري، وقسم صحة العين، وقسم السرطان، وقسم التدخين، وقسم العدوى التنفسية، وقسم سافر بصحة، ويندرج داخل هذه الأقسام عدة مواضيع توعوية.

وقال عنها وزير الصحة إنها جاءت من أجل زيادة الوعي والتعليم وإعطاء النصح والمشورة، خصوصا أن الكتاب يحتوي على مجموعة من النقاط التوعوية الكثيرة، وبهذا يتم البدء بإدخال الوعي في التعليم وتأسيسه في مراحل التعليم الأولية من أجل أن يرتقي الوعي مع الناس في كل المراحل مما سيحدث نقلة نوعية في حياتنا ويعزز الصحة والمستهدفات التي نعمل لأجلها.

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وأكد المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي لـ«الخليج 365» أنه تم تضمين إحالات صريحة لكتاب جرعة وعي في كتب العلوم للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، إضافة إلى كتب التربية الأسرية؛ وذلك في طبعات كتب العام الدراسي الحالي 1439-1440.

وأضاف أن هذا التضمين تطلب رفع كتاب جرعة وعي على بوابة عين التعليمية؛ لأجل عمل ارتباطات رقمية معه عبر رمز الاستجابة السريع والمعروف بـ«QRCode».

وقال العصيمي: «حرصنا على حصول الطالب على المعلومة الصحية التثقيفية من مصدرها الأساسي وهو كتاب جرعة وعي، فقد تم إيضاح الإحالات وإبرازها في الكتب المدرسية عبر تصميم أيقونة خاصة بالإحالة لكتاب جرعة وعي المستوحاة من شعار وزارة الصحة».