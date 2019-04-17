شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يستقبل رئيس الوزراء العراقي ويقيم مأدبة غداء تكريماً له والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر اليمامة بالرياض اليوم (الأربعاء)، دولة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي.

كما كان في استقبال دولته، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز.

وأجريت لدولة رئيس الوزراء العراقي مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطني العراقي والملكي السعودي.

بعد ذلك صافح دولته مستقبليه، مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لدولة رئيس الوزراء العراقي.

عقب ذلك، صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، دولة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي، حيث صافح الأمراء، وأصحاب المعالي، وكبار المسؤولين.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد المرافق لدولة رئيس الوزراء العراقي.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لدولة رئيس وزراء العراق والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال، الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، والأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير عبدالله بن فيصل بن تركي، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير يزيد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والمستشار في الديوان الملكي الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، والأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، ومحافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والمستشار في الديوان الملكي الأمير بندر بن سعود بن محمد، والأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سعود بن خالد، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والمستشار في الديوان الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل، والأمير منصور بن ثنيان بن محمد، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن سعد بن فيصل، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وسفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى جمهورية النمسا الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز، والأمين العام لمجلس الوزراء الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف.

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