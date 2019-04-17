، صدمة كبرى لمستخدمي "أندرويد" من تحديث "واتسآب" الجديد ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد حرمانهم من أخذ "سكرين شوت" من محادثاتهم الخاصة

أصيب عدد كبير من مستخدمي نظام التشغيل "أندرويد" بصدمة كبرى؛ بسبب تحديث تطبيق التراسل الفوري الجديد "واتسآب".

ونشرت صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية تقريرًا حول تحديث "واتسآب" الجديد، الذي تضمن مجموعة من الميزات والتقنيات الجديدة على "واتسآب"، لكنّ أسوأها كانت تلك التي عانى منها مستخدمو "أندرويد".

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مستخدمي "أندرويد" عند استخدامهم "واتسآب"، فوجئوا بأنه يحرمهم من أخذ لقطات مصورة "سكرين شوت" (Screenshot) من أي محادثة خاصة لهم.

وأشار عدد من المستخدمين إلى أن ذلك العيب ظهر تحديدًا بعد تفعيل المستخدمين "ميزة المصادقة" الجديدة التي أضافها "واتسآب" إلى تطبيقه، وتتيح إمكانية توثيق المستخدم لحسابه، بحيث لا يفتح إلا عن طريق بصمة الأصبع.

وأبدى الكثير من المستخدمين ضيقهم وانزعاجهم من ذلك العيب، الذي ظهر لمستخدمي "أندرويد" على "واتسآب".