، على وقع المظاهرات.. "الحريري": لبنان سيواجه كارثة في حال عدم إقرار موازنة تقشفية ،

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حذر رئيس الوزراء اللبناني، اليوم (الأربعاء)، من أن لبنان سيواجه كارثة إذا لم تقر الحكومة موازنة قد تكون الأكثر تقشفًا في تاريخ البلاد، مشيرًا إلى أن الجميع يجب أن يكونوا مستعدين لتقديم تضحيات إذا اقتضى الأمر.
ونفى "الحريري" وفقاً لـ"رويترز" أن "يكون لبنان في وضع انهياري"، لكنه استدرك قائلاً: "إذا أكملنا مثل وضعنا الحالي سنصل إلى كارثة".
وقال رئيس الوزراء اللبناني: "إن لبنان على العكس من دول أخرى عانت من أزمات مالية مثل اليونان، لن يجد من ينقذه".
وتعكف حكومة "الحريري" هذه الأيام على وضع اللمسات الأخيرة على الموازنة العامة للدولة لعام 2019، التي من المتوقع أن تفي بوعودها من إجراء إصلاحات قد تكون صعبة ومؤلمة؛ لتفادي تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
ويُنظر إلى الموازنة العامة على أنها اختبار حاسم لإرادة الحكومة في تنفيذ إصلاحات، يرى اقتصاديون أنها أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، بالنسبة لاقتصاد عانى من تدني معدلات النمو لسنوات.
وعلى مدى اليومين الأخيرين خرج عدد من المتظاهرين إلى الشوارع، لتحذير الحكومة من تخفيض رواتب ومعاشات القطاع العام، وأغلق عدد من ضباط الجيش المتقاعدين الطرق بإطارات مشتعلة أمس، في تحذير استباقي للحكومة من أي تخفيضات في معاشاتهم التقاعدية.
على وقع المظاهرات.. "الحريري": لبنان سيواجه كارثة في حال عدم إقرار موازنة تقشفيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-17
حذر رئيس الوزراء اللبناني، اليوم (الأربعاء)، من أن لبنان سيواجه كارثة إذا لم تقر الحكومة موازنة قد تكون الأكثر تقشفًا في تاريخ البلاد، مشيرًا إلى أن الجميع يجب أن يكونوا مستعدين لتقديم تضحيات إذا اقتضى الأمر.
ونفى "الحريري" وفقاً لـ"رويترز" أن "يكون لبنان في وضع انهياري"، لكنه استدرك قائلاً: "إذا أكملنا مثل وضعنا الحالي سنصل إلى كارثة".
وقال رئيس الوزراء اللبناني: "إن لبنان على العكس من دول أخرى عانت من أزمات مالية مثل اليونان، لن يجد من ينقذه".
وتعكف حكومة "الحريري" هذه الأيام على وضع اللمسات الأخيرة على الموازنة العامة للدولة لعام 2019، التي من المتوقع أن تفي بوعودها من إجراء إصلاحات قد تكون صعبة ومؤلمة؛ لتفادي تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
ويُنظر إلى الموازنة العامة على أنها اختبار حاسم لإرادة الحكومة في تنفيذ إصلاحات، يرى اقتصاديون أنها أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، بالنسبة لاقتصاد عانى من تدني معدلات النمو لسنوات.
وعلى مدى اليومين الأخيرين خرج عدد من المتظاهرين إلى الشوارع، لتحذير الحكومة من تخفيض رواتب ومعاشات القطاع العام، وأغلق عدد من ضباط الجيش المتقاعدين الطرق بإطارات مشتعلة أمس، في تحذير استباقي للحكومة من أي تخفيضات في معاشاتهم التقاعدية.
17 إبريل 2019 - 12 شعبان 1440
06:21 PM
نفى أن تكون البلاد في وضع منهار
حذر رئيس الوزراء اللبناني، اليوم (الأربعاء)، من أن لبنان سيواجه كارثة إذا لم تقر الحكومة موازنة قد تكون الأكثر تقشفًا في تاريخ البلاد، مشيرًا إلى أن الجميع يجب أن يكونوا مستعدين لتقديم تضحيات إذا اقتضى الأمر.
ونفى "الحريري" وفقاً لـ"رويترز" أن "يكون لبنان في وضع انهياري"، لكنه استدرك قائلاً: "إذا أكملنا مثل وضعنا الحالي سنصل إلى كارثة".
وقال رئيس الوزراء اللبناني: "إن لبنان على العكس من دول أخرى عانت من أزمات مالية مثل اليونان، لن يجد من ينقذه".
وتعكف حكومة "الحريري" هذه الأيام على وضع اللمسات الأخيرة على الموازنة العامة للدولة لعام 2019، التي من المتوقع أن تفي بوعودها من إجراء إصلاحات قد تكون صعبة ومؤلمة؛ لتفادي تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
ويُنظر إلى الموازنة العامة على أنها اختبار حاسم لإرادة الحكومة في تنفيذ إصلاحات، يرى اقتصاديون أنها أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، بالنسبة لاقتصاد عانى من تدني معدلات النمو لسنوات.
وعلى مدى اليومين الأخيرين خرج عدد من المتظاهرين إلى الشوارع، لتحذير الحكومة من تخفيض رواتب ومعاشات القطاع العام، وأغلق عدد من ضباط الجيش المتقاعدين الطرق بإطارات مشتعلة أمس، في تحذير استباقي للحكومة من أي تخفيضات في معاشاتهم التقاعدية.
، على وقع المظاهرات.. "الحريري": لبنان سيواجه كارثة في حال عدم إقرار موازنة تقشفية ،
المصدر : الخليج 365
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