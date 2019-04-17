، شاهد.. فرضية انقلاب باص بـ"دائري" الباحة ترفع جاهزية الفرق والقيادات ،

محمد بن مسعود - الدمام - نفّذها الهلال الأحمر لدعم الاستجابة السريعة.. وأسفرت عن وفاتين و10 إصابات

‎نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، اليوم، خطة فرضية وهمية لانقلاب باص بالطريق الدائري مع طريق المطار، بمشاركة الجهات الحكومية بالمنطقة؛ وذلك لرفع الأداء والجاهزية والاستجابة السريعة للفرق الإسعافية والقيادات.

وتفصيلاً: وقع حادث انقلاب باص به 17 شخصًا؛ محاكاة لحادث واقعي، وفور مشاهدة الحالة من دورية مرور بالقرب من الموقع تم إبلاغ عمليات الهلال الأحمر 997، وتم تفعيل خطة الاستجابة بتحريك الفرق الإسعافية والقيادة الميدانية والطبية للموقع وإنشاء منطقة فرز طبي للحالات ومباشرة دوريات المرور ودوريات الأمن.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهلال الأحمر بالمنطقة عماد منسي الزهراني، أنه تم تفعيل خطة الاستجابة للحدث بمباشرة قائد الحدث مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية عبدالله شرف الزهراني، وانتقال 7 فرق إسعافية واستجابة الدفاع المدني وتخليص الحالات المحتجزة وإطفاء الحريق بالمركبة.

وأضاف الزهراني أن الشؤون الصحية بالمنطقة قدمت استجابة بثلاث فرق إسعافية وفرقة إسعافية للعيادات الشاملة لقوى الأمن لمنطقة الإسناد للحدث، وإنشاء منطقة للفرز، وأخرى لعلاج الحالات والنقل الإسعافي؛ حيث تلخّصت الفرضية بحالتَي وفاة ونقل 10 حالات لمستشفى الملك فهد والعيادات الشاملة ومركز الظفير التي رفعت الجاهزية والاستعداد لاستقبال جميع الحالات، كما تم نقل حالتَيْ وفاة من الموقع بالنقل غير الإسعافي، وعلاج 5 حالات بالموقع، فيما تم تقديم الدعم النفسي من الفرق التطوعية للهلال الأحمر للعاملين بالفرضية.

تابع الحدث مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي، بغرفة العمليات، وكذلك متابعة الحدث في الموقع والوقوف على الإجراءات التي اتخذت وتفعيل خطة الكوارث.

إلى هذا تم تخصيص مقيّمين للفرضية من الجهات المشاركة؛ للظهور بمستوى أداء جميع العاملين بالفرضية، وبنهاية الفرضية تم إعلان انتهاء الفرضية من قيادة الحدث، وشكر جميع المشاركين (إمارة المنطقة - شرطة الباحة - الشؤون الصحية - الدفاع المدني - المرور - الدوريات الأمنية - النقل - العيادات الشاملة - أمن المهمات - الأمانة).

يُذكر أنه تم إعلان تنبيه للفرضية قبل إقامتها، وتم عقد اجتماع بنهاية الفرضية برئاسة المساعد للشؤون الإسعافية لمنسوبي الهلال الأحمر، وشكرهم على ما تم تقديمه، ومناقشة السلبيات وتلافيها، والأدوار لكل الفرق الإسعافية والقيادات.

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