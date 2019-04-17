، نائب أمير الجوف يكرم منقذي وافدًا عربيًّا سقط في حفرة مليئة بمادة البيتومين ،

محمد بن مسعود - الدمام - وصف عملهم بالبطولي

كرم نائب أمير منطقة الجوف، عبد العزيز بن فهد بن تركي، رجال الدفاع المدني منقذي الوافد العربي الذي سقط في حفرة "القار" بمحافظة دومة الجندل، الأسبوع الماضي.

ودوّن نائب أمير الجوف كلمات شكر في شهادات قدمت لهم جاء فيها: "نشكر لكم جهودكم المبذولة في عملكم البطولي لإنقاذ الوافد الذي سقط في الحفرة المليئة بمادة البيتومين السائل في محافظة دومة الجندل، وهذا ليس بمستغرب على رجال مخلصين أمثالكم لدينهم ثم لمليكهم ووطنهم، سائلين الله ـ عز وجل ـ لكم دوام التوفيق والسداد".

وكانت فرق الدفاع المدني بدومة الجندل باشرت بلاغًا عن سقوط مقيم من الجنسية السودانية في حفرة مليئة بمادة البيتومين السائل (القار)؛ حيث باشرت الفرق المتخصصة المزودة بالتجهيزات الفنية والقوى البشرية اللازمة لمواجهة مثل هذه الحوادث، وبفضل من الله تكللت الجهود التي بذلت بالنجاح وجرى انتشال الشخص بعد عملية استمرت قرابة خمس ساعات، وهو بحالة جيدة، ونقل لمستشفى دومة الجندل العام بواسطة الهلال الأحمر للاطمئنان على صحته.