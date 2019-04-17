، اختتام دوري "الأولوية لهم" لذوي الإعاقة بالنادي الأهلي بجدة ،

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أُقيمت، اليوم، المباراة النهائية لدوري "الأولوية لهم" للأبناء من ذوي الإعاقة، برعاية مساعد المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لقطاع التنمية، محسن القحطاني، وبالشراكة مع مركز الرعاية المتطورة، وبحضور مديره محمد الشريف.
حضر المباراة: المدير الفني للألعاب المختلفة بالنادي الأهلي جوزيه لورينسو، وعدد من مسؤولي فرع الوزارة والنادي الأهلي، وأولياء أمور الأبناء من ذوي الإعاقة، وعدد من الناشطين اجتماعيًّا.
وجرى تسليم كأس البطولة للفريق الفائز بالمباراة، وسط أجواء من الفرح والسرور.
وتهدف هذه البطولة للتعريف بحقوق ذوي الإعاقة ودمجهم بالمجتمع.
اختتام دوري "الأولوية لهم" لذوي الإعاقة بالنادي الأهلي بجدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-17
أُقيمت، اليوم، المباراة النهائية لدوري "الأولوية لهم" للأبناء من ذوي الإعاقة، برعاية مساعد المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لقطاع التنمية، محسن القحطاني، وبالشراكة مع مركز الرعاية المتطورة، وبحضور مديره محمد الشريف.
حضر المباراة: المدير الفني للألعاب المختلفة بالنادي الأهلي جوزيه لورينسو، وعدد من مسؤولي فرع الوزارة والنادي الأهلي، وأولياء أمور الأبناء من ذوي الإعاقة، وعدد من الناشطين اجتماعيًّا.
وجرى تسليم كأس البطولة للفريق الفائز بالمباراة، وسط أجواء من الفرح والسرور.
وتهدف هذه البطولة للتعريف بحقوق ذوي الإعاقة ودمجهم بالمجتمع.
17 إبريل 2019 - 12 شعبان 1440
05:43 PM
برعاية "القحطاني" وحضور "الشريف"
أُقيمت، اليوم، المباراة النهائية لدوري "الأولوية لهم" للأبناء من ذوي الإعاقة، برعاية مساعد المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة لقطاع التنمية، محسن القحطاني، وبالشراكة مع مركز الرعاية المتطورة، وبحضور مديره محمد الشريف.
حضر المباراة: المدير الفني للألعاب المختلفة بالنادي الأهلي جوزيه لورينسو، وعدد من مسؤولي فرع الوزارة والنادي الأهلي، وأولياء أمور الأبناء من ذوي الإعاقة، وعدد من الناشطين اجتماعيًّا.
وجرى تسليم كأس البطولة للفريق الفائز بالمباراة، وسط أجواء من الفرح والسرور.
وتهدف هذه البطولة للتعريف بحقوق ذوي الإعاقة ودمجهم بالمجتمع.
، اختتام دوري "الأولوية لهم" لذوي الإعاقة بالنادي الأهلي بجدة ،
المصدر : الخليج 365
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