، نائب أمير الجوف يستقبل وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط ،

محمد بن مسعود - الدمام - نوّه إلى دعم القيادة للتنمية في المنطقة

استقبل نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، بمكتبه اليوم؛ وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط المساعد للتنمية المناطقية المهندس قاسم بن صالح القاسم ومرافقيه.

واستمع الأمير عبدالعزيز بن فهد لشرحٍ من وكيل الوزارة عن جهودهم في مجال التنمية بالمنطقة، وبرامج الوزارة التي تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، وخطط الوزارة الداعمة للمبادرات المختلفة.

ونوّه نائب أمير المنطقة إلى جهود ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في التنمية بالمنطقة، والعمل على تحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال تضافر جهود الوزارات والجهات المعنية.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، ووكلاء الإمارة، وقائد مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الاقتصاد والتخطيط عمر العبدالجبار.