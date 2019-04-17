صورة للملك المؤسس مع عدد من أبنائه في مشعر منى برفقة ملك البحرين

نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة تاريخية للملك المؤسس رحمه الله، في مشعر منى مع عدد من أبنائه، برفقة ملك البحرين الشيخ حمد آل خليفة، تعود لموسم الحج عام 1938 (1358 هـ).

وأظهرت الصورة الملك عبدالعزيز جالساً وبجواره الشيخ حمد، ويقف على يمينه ابنه الملك سعود ولي العهد آنذاك، وعلى يساره الملك فيصل.