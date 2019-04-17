صورة تاريخية للملك فيصل مع الحسين بن طلال في المسجد الأقصى قبل 53 عاماً

نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة تاريخية للملك فيصل مع ملك الأردن السابق الحسين بن طلال، رحمهما الله تعالى، في المسجد الأقصى بفلسطين، قبل نحو 53 عاماً.
وأظهرت الصورة الملك فيصل مع الملك الحسين، وهما يغادران المسجد الأقصى، أولى القبلتين، بعد زيارته وأداء الصلاة فيه.
وتعود الصورة لعام 1966 (1386 هـ)، أي قبل عام واحد من النكسة؛ حيث كانت القدس الشرقية تقع تحت حماية الأردن.
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