بالصور.. افتتاح مجمع إسكان تنموي ضمن مساهمات «أوقاف الراجحي»

شدّدت إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي، اليوم الأربعاء، على أنّها أخذت على عاتقها الاهتمام بتبني المساهمة في مشروعات التنمية المتنوعة التي انطلقت منها فكرة إنشاء مجمع الشيخ صالح الراجحي للإسكان التنموي بمنطقة جازان بالتعاون مع جمعية الأمير محمد ناصر بن عبدالعزيز للإسكان الخيري.

وقال الأمين العام للإدارة عبدالسلام بن صالح الراجحي في كلمته خلال افتتاح مجمع الشيخ صالح الراجحي للإسكان التنموي، إحدى مساهمات أوقاف الراجحي في المشروعات التنموية: «إدارة الأوقاف وهي تقدّم للمجتمع هذا المجمع النموذجي المتكامل تدرك أنَّ السكن من ضرورات الحياة وأنَّ المستفيدين من هذا المشروع جزء لا يتجزأ من مجتمعنا، ومن حقهم علينا توفير سبل الحياة الكريمة، وذلك بتأمين السكن الملائم لهم، فمجمع الشيخ صالح الراجحي للإسكان التنموي يعد صرحًا تنمويًّا متكاملًا؛ روعي فيه الموقع المتميز والبناء وفق أفضل المواصفات الإنشائية والمعمارية».

وحرصت الإدارة، بحسب الأمين العام، على أن يكون المجمع مجهزًا بجميع إجراءات الأمن والسلامة والتجهيزات الفنية الأخرى, بالإضافة إلى التأثيث الكامل لجميع الوحدات حتى يكون جاهزًا لسكن الأسر المستفيدة, دون تحميلها تلك التكاليف.

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وأضاف الراجحي: «هذا المجمع المبارك ينضم لمشروعات تنموية نوعية منها الطبية والاجتماعية والتعليمية التي سبق لإدارة الأوقاف إنشاؤها في مختلف مناطق المملكة»، موضحًا أنَّ هذه الإسهامات المتنوعة التي تقدمها إدارة الأوقاف بالتعاون مع الجهات الحكومية هي دعم مبارك لجهود حكومة المملكة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في توفير الخدمات النوعية، والحياة الكريمة لكل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطاهرة.

كما تعكس هذه المشروعات على أرض الواقع، إسهامات إدارة الأوقاف في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف أرجاء الوطن، بحسب «الأمين العام» الذي أشار إلى أنّ إدارة الأوقاف تبذل جهودًا منذ تأسيسها على يد الراحل صالح بن عبدالعزيز الراجحي في تنفيذ مشروعات وبرامج متنوعة في مختلف المجالات سواء الإغاثية أو التنموية أو الدعوية أو الاجتماعية أو الصحية، داخل المملكة وخارجها، وهي بذلك تؤدي واجباتها ومسؤولياتها الاجتماعية، وهو ما حقّق ثمارًا خيرية يانعة في خدمة المستفيدين منها.

وفي الختام، رفع الراجحي شكره وتقديره لأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز على رعايته وحضوره لحفل افتتاح المجمع، كما تقدم بالشكر لنائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز على حضوره لهذا الحفل، سائلًا الله- عز وجل- أن يديم الرخاء والاستقرار على المملكة.