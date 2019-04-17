مصادر «عاجل»: مهلة تصحيحية للمنشآت.. وإيقاف الخدمات ينتظر المخالفين

علمت «عاجل»، اليوم الأربعاء، أن وزارة العمل تتجه إلى إصدار نظام جديد يلزم المنشآت بأنظمة الوزارة، ويكشف المخالفات التي تتم «إلكترونيًا».

وتحدّ هذه الخطوة (بحسب المصادر) من جولات التفتيش التي تقوم بها فرق متخصصة من الوزارة؛ حيث سيتم رصد المخالفات عبر منصة إلكترونية، مدعومة بأنظمة ومعايير.

ومن شأن هذه الأنظمة والمعايير تسهيل توفير التغذية الراجعة اللازمة لرفع الامتثال، فيما ألْمَحت المصادر إلى أنَّ الوزارة ستلزم جميع المنشآت بالتسجيل في البوابة.

وتقوم فكرة التقييم الذاتي (الخاصة بالوزارة أو الجهات التي تعتمدها) على رصد ما يتم بشكل سنوي وإرفاق ما يثبت التزام المنشأة بمواد نظام العمل والقرارات الوزارية ذات العلاقة.

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ونبَّهت المصادر إلى أنَّ المنشآت التي لم تقم بأداء التقييم الذاتي وإرفاق الأدلة المساندة على البوابة الإلكترونية المتخصصة سيتم تعليق دخولها على الخدمات الإلكترونية الخاصة بالوزارة.

ويتم تعليق دخول المنشأة على الخدمات الإلكترونية، لحين إتمام عملية التقييم، مع منح مهلة تصحيحية للمنشآت، مدتها ثلاثة أشهر.

وتبدأ المهلة المذكورة من تاريخ أداء التقييم الذاتي أو حتى انتهاء السنة التقييمية، أيهم أقرب، بهدف تحسين أوضاعها ورفع امتثالها للأنظمة واللوائح.

ويستثنى من المهلة التصحيحية (بحسب المصادر) الشكاوى والبلاغات، وسيكون بدء تطبيق النظام حسب ما هو موضَّح بالصورة...