وزير الشؤون الإسلامية يفوِّض مديري الفروع بـ«هذه الصلاحيات»

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قرارًا بتفويض مديري الفروع ببعض الصلاحيات.

وبيّنت صورة للقرار حصلت عليها «عاجل»، أنّ الصلاحيات تتمثل في «إصدار قرارات تعيين خطباء الجوامع المشمولين بنظام الأئمة والمؤذنين بعد استكمال الإجراءات النظامية وأخذ الموافقة المسبقة من الوزير أو نائبه»، و«استكمال الإجراءات النظامية للإذن بإقامة صلاة الجمعة أو نقلها من جامع إلى آخر للضرورة والرفع بذلك لنائب الوزير»، و«الموافقة على قيام فاعلي الخير ببناء المساجد في منطقته بعد توافر الشروط والضوابط الموضوعة لذلك».

كما شملت الصلاحيات كذلك تفويض مديري الفروع بـ«مخاطبة وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين والمديرين العامين في ديوان الوزارة، كلٌ في اختصاصه؛ لاستكمال ما يلزم من إجراءات أو إعداد العرض للوزير أو نائبه»، و«قبول استقالات جميع المشمولين بنظام الأئمة والمؤذنين وطي قيدهم بعد استكمال الإجراءات النظامية»، ويمكن للمديرين «تفويض صلاحياتهم بعد أخذ الموافقة من الوزير أو نائبه».

Advertisements

وتضمّنت الصلاحيات أيضًا تفويض المديرين في «الإحالة للتحقيق وفق النظام للمشمولين بنظام الخدمة المدنية والأنظمة الأخرى ونظام الأئمة والمؤذنين ونظام المستخدمين وبند الأجور»، و«إصدار قرارات

تعيين رؤساء الأقسام بالفرع، أمّا إصدار قرارات تعيين مديري الإدارات في الفرع فيلزم أخذ موافقة الوزير أو نائبه.

وجاء في ختام القرار أن يتم إبلاغ نائب الوزير به، وكذلك إبلاغ الجهات المختصة في الوزارة لاعتماده والعمل به (بدءًا من اليوم الأربعاء).