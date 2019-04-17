السعودية اليوم / قوات الأمن الجزائري تكشف مخبأ للسلاح والذخيرة وتوقف مهاجرين غير شرعيين



الجزائر 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 ابريل 2019 م واس

تمكنت قوات الجيش الجزائري في محافظة تمنراست جنوب الجزائر، من الكشف عن مخبأ للأسلحة يحتوي على رشاشين وكمية من الذخيرة من عيارات مختلفة.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم : إن قواتها بكل من جانت وتمنراست وعين قزام أوقفت مهربين وحجزت ثلاث مركبات رباعية الدفع، فيما أوقفت قواتها بتيارت تسعة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة.

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17:56ت م

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