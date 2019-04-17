السعودية اليوم / ملك البحرين يلتقي وفداً من جمعية هيروشيما للسلام اليابانية



المنامة 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 إبريل 2019 م واس

التقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين اليوم، وفداً من جمعية هيروشيما للسلام اليابانية برئاسة ميشيو أوميموتو، والأمين العام للجمعية تاكينوري تاكاياما، بحضور السفير الياباني لدى البحرين هيديكي إيتو.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أواصر العلاقات البحرينية اليابانية الوثيقة وما تشهده من تعاون تاريخي مشترك في العديد من المجالات، والإسهامات المهمة في إرساء دعائم الأمن والسلام.

// انتهى //

17:55ت م

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