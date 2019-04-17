السعودية اليوم / انفجار لغم أرضي في مرتفعات الشعانبي التونسية



تونس 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 ابريل 2019 م واس

انفجر لغم أرضي اليوم قرب سيارة عسكرية خلال تنفيذها مهمة ميدانية داخل المنطقة العسكرية المغلقة بمرتفعات الشعانبي بمحافظة القصرين وسط غرب تونس.

وأفادت وزارة الدفاع التونسية في بيان أن الانفجار تسبب في أضرار للسيارة دون تسجيل إصابات بين العسكريين.

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17:44ت م

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