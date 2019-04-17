السعودية اليوم / جامعة الطائف تختتم أنشطتها الطلابية للعام الدراسي الحالي



الطائف 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 إبريل 2019 م واس

اختتمت جامعة الطائف أمس أنشطتها الطلابية في احتفال كبير، شهد عروضًا فنية ومسرحية متنوعة، وأوبريتًا غنائيًا، وبمشاركة فاعلة من طالبات الجامعة في فقرات الاحتفال، الذي أقيم برعاية مدير الجامعة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان.

واختارت جامعة الطائف أن يكون شعار الاحتفال: "بدايتنا من هنا"، في إشارة إلى أن الأنشطة اللاصفية جزء مهم في صناعة بدايات الانطلاق للطلاب والطالبات لإبراز إمكاناتهم ومواهبهم ومهاراتهم لمستقبلهم المهني والاجتماعي والثقافي.

وأوضح عميد شؤون الطلاب بجامعة الطائف الدكتور بندر البقمي، في كلمته، أن العمادة نفذت خلال العام الدراسي الحالي 1684 برنامجًا متنوعًا بين الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والتطوعية والصحية، وبلغ عدد المستفيدين من جميع هذه الأنشطة نحو 232847 مستفيدًا.

وقال عميد شؤون الطلاب بجامعة الطائف: "تعد الأنشطة الطلابية الميدان الرحب الذي يمارس فيه الطالب هواياته، لما فيها من البرامج الإيجابية التي تتفاعل صوب أهداف محددة بغية تحقيقها لتنمي شخصيته وترقي مهاراته وتشغل أوقات فراغه، فالطالب هو محورها وهدفها، فتحقيق الإيجابية في حياته أمر مهم ومقصود إلى جانب دراسته الأكاديمية".

وأضاف: "نحن في عمادة شؤون الطلاب نعمل على بناء الطالب المواطن المسلح بالعلم والإيمان والوعي، ورفع مستوى قدرته على الاستيعاب وفتح آفاق المعرفة أمامه، حتى لا تقف ثقافته عند حد الكتاب التخصصي، بل تمتد فتشمل الندوة والأمسية والبحث والمسابقة والرحلة والمسرحية وغيرها من معطيات الثقافة".

ونوه الدكتور البقمي بالإنجازات التي تحققت هذا العام بجهود مميزة من قبل طلاب الجامعة وطالباتها، بإشراف مباشر من عمادة شؤون الطلاب.

إلى ذلك، بيّن الدليل الإحصائي لفعاليات عمادة شؤون الطلاب للعام الدراسي 1439 - 1440، أن العمادة نفذت 1684 نشاطًا، بلغ عدد المستفيدين منها 232847 شخصًا.

واشتملت الأنشطة الطلابية وفقاً للدليل على 52 نشاطًا ثقافيًا استفاد منها 144080 شخصًا، و30 نشاطًا رياضيًا استفاد منها 11299 شخصًا، و11 نشاطًا تطوعيًا علميًا وصحيًا استفاد منها 6260 شخصًا.

كما بيّن الدليل تنفيذ العمادة 243 نشاطًا عبر الأندية الطلابية استفاد منها 6902 شخصًا، وكذلك نفذت 26 برنامجًا خارج الخطة استفاد منها 2387 شخصًا، فيما بلغ عدد برامج العمادات والكليات والإدارات في الجامعة 1322 برنامجًا استفاد منها 61919 شخصًا.

وتضمنت فقرات الاحتفال عرض مونودراما بعنوان: "حلم"، وفقرة فنية نفذت خلالها ثلاث طالبات ثلاث لوحات فنية للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده الأمير

كما تضمن الاحتفال عرضًا مسرحيًا بعنوان: "بدايتنا من هنا"، وأوبريتًا غنائيًا شاركت فيه طالبتان بتقديم فقرات نثرية كفواصل بين الفقرات الغنائية.

وكرّم معالي مدير جامعة الطائف في ختام الاحتفال الجهات الحكومية المتعاونة مع الجامعة في دعم الأنشطة الطلابية، وكذلك الكليات والإدارات المشاركة في تنفيذ تلك الأنشطة، فضلاً عن تكريم أعضاء الفرق والطلاب الذين حققوا نتائج متميزة في المشاركات الخارجية كممثلين عن جامعة الطائف.

// انتهى //

17:41ت م

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الطائف 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 إبريل 2019 م واساختتمت جامعة الطائف أمس أنشطتها الطلابية في احتفال كبير، شهد عروضًا فنية ومسرحية متنوعة، وأوبريتًا غنائيًا، وبمشاركة فاعلة من طالبات الجامعة في فقرات الاحتفال، الذي أقيم برعاية مدير الجامعة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان.واختارت جامعة الطائف أن يكون شعار الاحتفال: "بدايتنا من هنا"، في إشارة إلى أن الأنشطة اللاصفية جزء مهم في صناعة بدايات الانطلاق للطلاب والطالبات لإبراز إمكاناتهم ومواهبهم ومهاراتهم لمستقبلهم المهني والاجتماعي والثقافي.وأوضح عميد شؤون الطلاب بجامعة الطائف الدكتور بندر البقمي، في كلمته، أن العمادة نفذت خلال العام الدراسي الحالي 1684 برنامجًا متنوعًا بين الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والتطوعية والصحية، وبلغ عدد المستفيدين من جميع هذه الأنشطة نحو 232847 مستفيدًا.وقال عميد شؤون الطلاب بجامعة الطائف: "تعد الأنشطة الطلابية الميدان الرحب الذي يمارس فيه الطالب هواياته، لما فيها من البرامج الإيجابية التي تتفاعل صوب أهداف محددة بغية تحقيقها لتنمي شخصيته وترقي مهاراته وتشغل أوقات فراغه، فالطالب هو محورها وهدفها، فتحقيق الإيجابية في حياته أمر مهم ومقصود إلى جانب دراسته الأكاديمية".وأضاف: "نحن في عمادة شؤون الطلاب نعمل على بناء الطالب المواطن المسلح بالعلم والإيمان والوعي، ورفع مستوى قدرته على الاستيعاب وفتح آفاق المعرفة أمامه، حتى لا تقف ثقافته عند حد الكتاب التخصصي، بل تمتد فتشمل الندوة والأمسية والبحث والمسابقة والرحلة والمسرحية وغيرها من معطيات الثقافة".ونوه الدكتور البقمي بالإنجازات التي تحققت هذا العام بجهود مميزة من قبل طلاب الجامعة وطالباتها، بإشراف مباشر من عمادة شؤون الطلاب.إلى ذلك، بيّن الدليل الإحصائي لفعاليات عمادة شؤون الطلاب للعام الدراسي 1439 - 1440، أن العمادة نفذت 1684 نشاطًا، بلغ عدد المستفيدين منها 232847 شخصًا.واشتملت الأنشطة الطلابية وفقاً للدليل على 52 نشاطًا ثقافيًا استفاد منها 144080 شخصًا، و30 نشاطًا رياضيًا استفاد منها 11299 شخصًا، و11 نشاطًا تطوعيًا علميًا وصحيًا استفاد منها 6260 شخصًا.كما بيّن الدليل تنفيذ العمادة 243 نشاطًا عبر الأندية الطلابية استفاد منها 6902 شخصًا، وكذلك نفذت 26 برنامجًا خارج الخطة استفاد منها 2387 شخصًا، فيما بلغ عدد برامج العمادات والكليات والإدارات في الجامعة 1322 برنامجًا استفاد منها 61919 شخصًا.وتضمنت فقرات الاحتفال عرض مونودراما بعنوان: "حلم"، وفقرة فنية نفذت خلالها ثلاث طالبات ثلاث لوحات فنية للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.كما تضمن الاحتفال عرضًا مسرحيًا بعنوان: "بدايتنا من هنا"، وأوبريتًا غنائيًا شاركت فيه طالبتان بتقديم فقرات نثرية كفواصل بين الفقرات الغنائية.وكرّم معالي مدير جامعة الطائف في ختام الاحتفال الجهات الحكومية المتعاونة مع الجامعة في دعم الأنشطة الطلابية، وكذلك الكليات والإدارات المشاركة في تنفيذ تلك الأنشطة، فضلاً عن تكريم أعضاء الفرق والطلاب الذين حققوا نتائج متميزة في المشاركات الخارجية كممثلين عن جامعة الطائف.// انتهى //17:41ت م0210

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