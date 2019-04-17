السعودية اليوم / بلدية الهياثم تحصل على جائزة التميز في إدارة المشاريع



السيح 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 إبريل 2019 م واس ‏

نالت بلدية الهياثم بمحافظة الخرج جائزة التميز البلدي في إدارة المشاريع لشهر مارس 2019 على مستوى بلديات محافظات منطقة الرياض.

وتسلم رئيس بلدية الهياثم سعد بن محمد العجالين اليوم شهادة التميز البلدي من وكيل أمين منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة المهندس صالح بن عبدالعزيز المخضوب.

وجاء حصول بلدية الهياثم على شهادة التميز البلدي لإنجازها المشاريع دون تعثر وفقاً للمعايير الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية ، وتحقيق البلدية أعلى المعدلات في تحديث بيانات المشاريع ، وارتفاع معدلات عدد الزيارات الميدانية لمواقع العمل في المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها بمدينة الهياثم.

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17:41ت م

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