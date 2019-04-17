السعودية اليوم / المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة تنظم عددًا من الدورات لمنسوبيها



المدينة المنورة 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 أبريل 2019 م واس

نظمت المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة عددًا من الدورات لمنسوبيها تحت عنوان (الجودة والتميز الموسمي والإدارة الحديثة), وذلك ضمن استعداداتها لموسم الحج هذا العام.

وأوضح عضو مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء والمدير العام للعلاقات العامة والإعلام هاشم مقلية أن الدورات استهدفت محاضرين متخصصين لمثل هذه الدورات من الجامعات ومحاضرين من المؤسسة الأهلية للأدلاء, مبينًا أن هذه الدورة انعقدت على فترتين الأولى لرؤساء مكاتب الخدمة الميدانية، والثانية لنواب رئيس الخدمة الميدانية, مشيرًا إلى أن عدد الحضور في الدورة الأولى 32 رئيسًا، وفي الثانية 32 نائب رئيس ومدتها يومان.

وأكد مقلية، أن الهدف الرئيس لهذه الدورات هو رفع القدرة الإدارية لموظفي المؤسسة الأهلية للأدلاء في موسم الحج لمواكبة رؤية المملكة 2030 لجميع العاملين بالمؤسسة ومكاتب الجوازات والمشرفين والقياديين قبل بداية موسم الحج بثلاثة أشهر، مبينًا أن هناك دورات تقام أثناء موسم الحج ودورات على رأس العمل لتعريف الموظفين بكل المستجدات خلال أعمال موسم الحج منها دورات المسار الإلكتروني، ودورات للنساء العاملات في موسم الحج، حيث إن لدينا توسع كبير بالنسبة لتوظيف النساء في موسم الحج لهذا العام على وظائف مؤقته يعملن في المطار وفي المستشفيات في الخدمات الإنسانية وخدمة الحاج لا تقتصر على الرجال فقط بل رجال ونساء.

//انتهى//

17:24ت م

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