السعودية اليوم/ جولات تفتيشية لبلدية عنك خلال الشهر رجب الماضي



القطيف 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 أبريل 2019 م واس

نفذت بلدية عنك التابعة لبلدية محافظة القطيف خلال الشهر رجب الماضي، 153 جولة تفتيشية أسفرت عن انذار 51 محلاً مخالفاً للاشتراطات الصحية، فيما تم تحصيل الغرامات المالية على تلك المخالفات.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني، ان الجولات التفتيشية تأتي ضمن البرنامج المكثف التي تعمل عليه بلدية محافظة القطيف طوال العام، للاهتمام بالنظافة والصحة العامة في جميع مدن وبلدات ومناطق المحافظة، حفاظاً على السلامة والصحة العامة للمواطنين والمقيمين، مشيرا الى ان البلدية والبلديات التابعة لها تبذل كل جهودها وبإمكانياتها الفنية والبشرية حيث تم توزيع المراقبين بما يتناسب وأعمال التفتيش الصحي للقيام بجولات ميدانية لأخذ عينات عشوائية من السلع الغذائية المعروضة في الأسواق وما يشتبه في سلامتها وإرسالها للمختبر للتحقق من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأشار رئيس بلدية عنك، زهير الغامدي الى أنه خلال الشهر الماضي، نفذت البلدية 153 زيارة ميدانية نتج عنها مخالفة (35) محلاً و إنذار (51) واتلاف (27) كيلوغرام و (24) لتر مواد غدائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي مع إغلاق محل مخالف للأنظمة، لافتا الانتباه إلى رفع 910 طن من النفايات، و1350مترمكعب من الانقاض، وتوجيه 20 انذار لمخالفين لأنظمة البلدية.

وأوضح أن ما تم تنفيذه من أعمال في مدينة عنك, يهدف إلى التأكد من سريان الترخيص المهني والشهادات الصحية والنظافة العامة والشخصية للعاملين, ومدى التزامهم بالزي الرسمي والقفازات وغطاء الرأس ومدى تطبيقهم للاشتراطات الصحية، ولا مجال للتهاون مع المخالفين، وفي حالة عدم الالتزام يتم تطبيق الأنظمة والاجراءات المترتبة عليهم، داعيا إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر أرقام البلاغات أو مواقع التواصل الالكترونية الرسمية، وأخذ الحيطة وعدم شراء أغذية لا يعرف مصدرها.

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17:10ت م

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