السعودية اليوم / بلدية محافظة الدوادمي تنظم لقاء تعريفي عن إنجازاتها وأعمالها المنفذة والمقترحة



الدوادمي12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 إبريل 2019 م واس

نظمت بلدية محافظة الدوادمي مساء أمس لقاء تعريفياً عن إنجازاتها وأعمالها المنفذة والمقترحة، بحضور محافظ الدوادمي زيد بن محمد آل حسين ووكيل المحافظة عبدالله بن مترك العجالين ومدراء الإدارات الحكومية وأعضاء المجلسين المحلي والبلدي والإعلاميين، وذلك بقاعة البلدية للاحتفالات.

وقدم رئيس بلدية محافظة الدوادمي المهندس عادل بن عبدالله الشهري عرضاً مرئياً لإنجازاتها التنموية والخدمية خلال الثلاث السنوات الماضية واهداف البلدية الحالية والمستقبلية في ضوء رؤية المملكة 2030 والتميز في الخدمات البلدية التي تقدم للمواطن والمقيم، والتي شملت استحداث إدارات جديدة في الهيكل التنظيمي للبلدية، ودراسة واعداد وتصميم طرق هيكلية للمحافظة من ضمنها طريق الدائري الشمالي بطول 21 كم وعرض 100 متر, وتطوير وتجميل الميادين من خلال الاعمال الفنية والجمالية وتحسين المشهد الحضاري بالمحافظة من خلال تطوير محطات الوقود حيث تم اغلاق 11 محطة لعدم تطويرها و8 محطات تم اعتماد تطويرها و18 محطة تم تطويرها و15 محطة تحت الدراسة ومحطة واحدة تم اصدار تراخيص التشغيل وتجميل واجهات المحلات التجارية.

كما ساهمت البلدية في إزالة مظاهر التلوث البصري بالمحافظة من خلال ردم 160000 م2 لاماكن تجمع المياه والمستنقعات ورفع 8000 طن من الانقاض ومخلفات المباني وطمس 1200 م2 من الكتابات الجدارية، وتم تطوير 21 حديقة على مستوى المحافظة وتجهيزها بألعاب الأطفال والمظلات وممرات المشاة والاضاءات الديكورية، وزيادة المسطحات الخضراء بأجمالي5000 م2 .

اما فيما يتعلق بأعمال السفلته خلال تلك الفترة فقد تم سفلتت 2,525,283 م2 وجاري العمل على ترسية اعمال سفلته بأجمالي مساحة 1,641,430م2 , وبلغ اجمالي اعمال الانارة المنفذة 4560 عمود انارة تم تركيبها في احياء المحافظة والمراكز التابعة لخدمات البلدية وجاري ترسية مشاريع انارة بأجمالي 1160 عمود انارة، واعتماد وتخصيص 13 ارض حكومية بمساحة اجمالية 31,23576 م2وجاري اعتماد وتخصيص 13 ارض حكومية أخرى ومنع التعدي 70700 م2 من الأراضي الحكومية، كما تم الانتهاء من تصميم المركز الحضاري بالمحافظة والبالغ مساحته 4200 م2 والجاري تنفيذه.

وعلى هامش اللقاء تم توقيع مذكرة تفاهم بين بلدية محافظة الدوادمي ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة للتعاون المشترك ووقع مذكرة التفاهم رئيس بلدية الدوادمي المهندس عادل الشهري ومدير ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور الكثيري.

وفي نهاية اللقاء كرم محافظ الدوادمي ورئيس البلدية أحد منسوبي البلدية لتميزه في مجال عمله.

// انتهى //

17:09ت م

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