السعودية اليوم / الأمم المتحدة تقدم مساعدات لأكثر من 650 عائلة في ليبيا



طرابلس 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 إبريل 2019 م واس

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” تقديم مساعدات لحوالي 671 عائلة في 4 مدن ليبية.

وأوضحت اليونيسف فى بيان لها، أنه على مدار الأيام الأربعة الماضية تمكن صندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأغذية العالمي والمنظمة الدولية للهجرة من تقديم الطرود الغذائية وحقائب المستلزمات الأساسية لحوالي 671 عائلة في عين زارة زليتن الخمس أبو سليم من خلال منظومة الاستجابة السريعة، مبينة أن جهود المنظمات تضافرت لتقديم المساعدات العاجلة لاحتياجات الأسر في أماكن الإيواء المؤقتة.

وكان ممثل اليونيسف الخاص في ليبيا عبد الرحمن غندور، قال إن حوالي نصف مليون طفل إضافة إلى عشرات آلاف الأطفال الآخرين في المناطق الغربية بليبيا يتعرضون للخطر المباشر نتيجة اشتداد القتال.

وأوضح غندور في بيان له أن اليونيسف تذكر جميع الأطراف بتجنب ارتكاب خروقات خطيرة ضد الأطفال بما فيها تجنيد الأطفال واستخدامهم في القتال، مناشدًا أطراف النزاع كافة من أجل حماية كل طفلة وطفل في جميع الأوقات وحمايتهم من الأذى وذلك تماشيًا مع القانون الإنساني الدولي.

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17:04ت م

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