السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي عددًا من الملحقين العسكريين للمملكة في الخارج



الرياض 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 إبريل 2019 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مقر المركز بالرياض اليوم، عددًا من الملحقين العسكريين للمملكة في الخارج.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في المجالات الإنسانية والإغاثية.

وأطلع معاليه الوفد الزائر على مجمل أعمال وإنجازات المركز الإغاثية والإنسانية التي وصلت إلى 996 مشروعًا نفذت في 44 دولة أبرزها اليمن، تخطت قيمتها مبلغ 3.25 مليار دولار أمريكي بالتعاون 141 شريكًا دوليًا.

وتجول أعضاء الوفد في أرجاء المركز وشاهدوا مكاتب منظمات الأمم المتحدة والمركز الإعلامي وأشادوا بالجهود المميزة التي تبذلها المملكة من خلال المركز لخدمة الإنسانية والرفع من معاناة المحتاجين ، وأثنوا على العمل الاحترافي والبرامج الإغاثية التي قدمها المركز ومساعدته للمنكوبين في مختلف دول العالم.

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17:03ت م

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