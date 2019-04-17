السعودية اليوم / توقيع اتفاقية بين هيئة الاذاعة والتلفزيون وشركة " تقنية الفضائية"



الرياض 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 إبريل 2019 م واس

وقّعت هيئة الإذاعة والتلفزيون اتفاقية مع شركة "تقنية الفضائية" لبث القنوات الإذاعية والتلفزيونية

وتعد شركة "تقنية الفضائية"، إحدى الشركات السعودية للتنمية والاستثمارالتقني "تقنية" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة تقدم من ضمن خدماتها خدمات الاتصال والبث التلفزيوني المباشر عبر الأقمار الصناعية.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستحصل شركة "تقنية الفضائية" على حق بث القنوات على متن وسائل النقل المختلفة ومن ضمنها كامل أسطول طائرات الخطوط الجوية العربية السعودية في جميع رحلاتها الداخلية والدولية.

وهيئة الإذاعة والتلفزيون، هي هيئة حكومية مستقلة، مسؤولة عن إيصال رسالة المملكة إلى أنحاء العالم بالكلمة والصورة باستخدام أحدث الوسائل التقنية.

ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون داود الشريان، ومن جانب الشركة الرئيس التنفيذي المهندس عبدالله بن محمد العصيمي.

وقال رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون بهذه المناسبة: "التطور الذي تشهده القنوات السعودية في الشكل والمضمون والباقة الإعلامية المتنوعة والشاملة التي تقدم ستشكل إضافة إلى الوسائل الترفيهية والمعلومات المعروضة على متن وسائل النقل المختلفة، وشراكتنا مع "تقنية الفضائية" إضافة مميزة إلى منصاتنا".

بدوره أفاد المهندس العصيمي أن الشراكة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون تعد نقلة نوعية وبداية عصر جديد من الترفيه التلفزيوني لمتابعة الأحداث الوطنية سواء كانت إخبارية أو اقتصادية أو رياضية في جميع وسائل النقل المحلية نظراً لما تمثله هيئة الإذاعة والتلفزيون من منبر إخباري مهم للأحداث والأخبار وبث الرسالة الوطنية لكافة الأطياف.

يشار إلى أن شركة " تقنية الفضائية" تعد المزود الحصري لخدمات الاتصالات الفضائية للإنترنت، والاتصال الصوتي، وخدمات استقبال البث التلفزيوني المباشر من خلال الأقمار الصناعية على متن طائرات الخطوط الجوية العربية السعودية.

// انتهى //

17:01ت م

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الرياض 12 شعبان 1440 هـ الموافق 17 إبريل 2019 م واسوقّعت هيئة الإذاعة والتلفزيون اتفاقية مع شركة "تقنية الفضائية" لبث القنوات الإذاعية والتلفزيونية السعودية على متن وسائل النقل المختلفة (الطائرات ، القطارات ، السفن ) ضمن إحدى خدماتها المتمثلة باستقبال البث التلفزيوني المفتوح من خلال الأقمار الصناعية .وتعد شركة "تقنية الفضائية"، إحدى الشركات السعودية للتنمية والاستثمارالتقني "تقنية" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة تقدم من ضمن خدماتها خدمات الاتصال والبث التلفزيوني المباشر عبر الأقمار الصناعية.وبموجب هذه الاتفاقية، ستحصل شركة "تقنية الفضائية" على حق بث القنوات على متن وسائل النقل المختلفة ومن ضمنها كامل أسطول طائرات الخطوط الجوية العربية السعودية في جميع رحلاتها الداخلية والدولية.وهيئة الإذاعة والتلفزيون، هي هيئة حكومية مستقلة، مسؤولة عن إيصال رسالة المملكة إلى أنحاء العالم بالكلمة والصورة باستخدام أحدث الوسائل التقنية.ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون داود الشريان، ومن جانب الشركة الرئيس التنفيذي المهندس عبدالله بن محمد العصيمي.وقال رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون بهذه المناسبة: "التطور الذي تشهده القنوات السعودية في الشكل والمضمون والباقة الإعلامية المتنوعة والشاملة التي تقدم ستشكل إضافة إلى الوسائل الترفيهية والمعلومات المعروضة على متن وسائل النقل المختلفة، وشراكتنا مع "تقنية الفضائية" إضافة مميزة إلى منصاتنا".بدوره أفاد المهندس العصيمي أن الشراكة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون تعد نقلة نوعية وبداية عصر جديد من الترفيه التلفزيوني لمتابعة الأحداث الوطنية سواء كانت إخبارية أو اقتصادية أو رياضية في جميع وسائل النقل المحلية نظراً لما تمثله هيئة الإذاعة والتلفزيون من منبر إخباري مهم للأحداث والأخبار وبث الرسالة الوطنية لكافة الأطياف.يشار إلى أن شركة " تقنية الفضائية" تعد المزود الحصري لخدمات الاتصالات الفضائية للإنترنت، والاتصال الصوتي، وخدمات استقبال البث التلفزيوني المباشر من خلال الأقمار الصناعية على متن طائرات الخطوط الجوية العربية السعودية.// انتهى //17:01ت م0183

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